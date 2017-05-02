Меркель: Россия является конструктивным партнером в организации G20

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия является конструктивным партнером в организации саммита "двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге. Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Больше спасибо за то, что Россия является конструктивным партнером в организации саммита "двадцатки" в Гамбурге", - отметила она.

Кроме того, Меркель указала на благоприятное развитие экономических отношений России и Германии.

ФРГ в текущем году председательствует в G20.