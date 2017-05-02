Меркель: новое соглашение по урегулированию украинского конфликта нецелесообразно

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против заключения новых соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я не считаю целесообразным заключение нового соглашения. Мы хотим обеспечить доступ Украины к своей государственной границе, это тоже часть Минских договоренностей, и затем уже обеспечить политическое решение, направленное на проведение местных выборов. Мы этого еще не добились, но это не означает, что мы можем забыть о существующем соглашении и перейти к заключению нового. Проблема не в соглашении, а в выполнении его положений", - подчеркнула канцлер.

Отвечая на вопрос о возможности замены наблюдателей ОБСЕ на Украине миссией ООН, Меркель отметила, что "работа представителей ОБСЕ очень важна, они должны получить весомую поддержку, и не имеет смысла искать другие форматы, которые не принесут большей пользы".