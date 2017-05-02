Премьер Италии посетит Россию 17 мая

РИМ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони прибудет с визитом в Сочи 17 мая, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"17 мая председатель Совета министров Паоло Джентилони будет в Сочи, где планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в распространенном коммюнике.

Пресс-служба Кремля пока не сообщала о планах проведения такой встречи.