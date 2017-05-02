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Меркель не боится внешнего влияния на выборы в Бундестаг

Международная панорама
2 мая, 17:40 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, мая. /ТАСС

При этом канцлер отметила, что Германия "займется вопросом", если появятся случаи "грубой дезинформации" о ФРГ со стороны России

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не боится внешнего воздействия на ход выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре 2017 года.

"Я не отношусь к тем людям, которые боятся. Конечно, в Военной доктрине России гибридное ведение войны играет определенную роль. Но я уверено исхожу из того, что мы в Германии сами будем проводить нашу предвыборную кампанию", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель подчеркнула, что Германия "займется вопросом", если появятся случаи "грубой дезинформации" о Германии со стороны России.

В то же время президент России, отвечая на вопрос немецкого журналиста о якобы имеющихся у России планах вмешиваться в политическую борьбу в Германии, ответил: "Вы сослались на пример Соединенных Штатов, который никем и ничем не подтвержден. Это просто слухи, используемые во внутриполитической американской борьбе. И (вы) сразу из этого делаете на голом месте какие-то предположения в отношении европейских стран, в том числе такой дружественной страны нам, как Германия. Это по меньшей мере странно", - сказал Путин.

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