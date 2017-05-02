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AFP: Фийон подал иск о клевете против газеты Le Canard enchaine

Международная панорама
2 мая, 17:56 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Издание утверждало, что жена политика числилась его помощником в Нацсобрании и получала за это жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы"

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ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Бывший кандидат от партии "Республиканцы" на выборах президента Франции Франсуа Фийон подал жалобу на сатирический еженедельник Le Canard enchaîné в связи с публикациями издания о создании фиктивных рабочих мест. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в окружении Фийона.

По данным агентства, Фийон обвиняет издание в распространении "ложной информации и клеветы" в отношении него и его близких. Агентство не уточняет, в какую именно инстанцию был подан иск.

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Кандидат от "Республиканцев" оказался в прицеле французских СМИ после серии публикаций в Le Canard enchaîné в конце января. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это полагающееся жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы".

Менее чем через сутки после публикации в газете прокуратура Франции начала предварительное расследование по статье о создании фиктивного рабочего места. Сам Фийон при этом никогда не отрицал, что его жена работала вместе с ним. Более того, он заявил, что незамедлительно представил в прокуратуру все необходимые документы, подтверждающие работу Пенелопы Фийон.

Позже Фийон получил повестку явиться в суд, 14 марта ему было предъявлено обвинение в растрате госсредств путем создания фиктивного рабочего места для своей супруги. Следователи подозревают, что она номинально занимала должность парламентского помощника Фийона в Национальном собрании и получала там долгие годы жалование, не выполняя никакой действительной работы. Защита политика располагает сроком в шесть месяцев, чтобы оспорить выдвинутые обвинения.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%, занял третье место, не пройдя во второй тур выборов. Наибольшее число голосов получил основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон ( 24,01% голосов), следом за ним - лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с результатом 21,30%. Второй тур выборов состоится 7 мая.

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