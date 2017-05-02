Пентагон представит к концу июня стратегию противодействия "гибридной войне"

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пентагон готовит стратегию противодействия "нетрадиционной" или "гибридной войне", в ведении которой США подозревают Россию, и намерен представить промежуточные выводы на этот счет к концу июня нынешнего года. И. о. помощника министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Тереза Уэлан сообщила об этом на слушаниях в Конгрессе США.
"Мы предполагаем представить вам промежуточный ответ с нашими мыслями на эту тему до конца июня", - сказала она, отвечая на вопрос председательствующей на слушаниях.
Со своей стороны командующий силами специального назначения ВС США генерал Реймонд Томас подтвердил, что его командование участвует в подготовке стратегии, сосредоточиваясь в основном на "полномочиях и ресурсах". "Мы ведем содержательные дискуссии, прежде всего в плане отпора российской агрессии, - сказал генерал, не уточняя, что он имеет в виду. - В этом плане вы можете видеть с нашей стороны все более эффективное сочетание военного потенциала, информационных операций, операций влияния, партнерского потенциала", в том числе в иностранных государствах, и т. д.
Слушания в целом посвящены 30-летию со дня создания спецназа США. По завершении открытой части предполагается отдельное собеседование представителей Пентагона с законодателями в закрытом формате.