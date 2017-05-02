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Лидер Молдавии надеется, что Венецианская комиссия осудит переход на одномандатные выборы

Международная панорама
2 мая, 18:20 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Игорь Додон считает предложенный демократами переход на выборы по одномандатным округам неблагоприятным для политической системы страны

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КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что Венецианская комиссия осудит переход на мажоритарную систему выборов в парламент, которую предложила правящая в стране Демократическая партия Молдовы (ДПМ). Об этом лидер республики заявил журналистам.

"С 10 по 11 мая в Кишиневе будут находиться эксперты Венецианской комиссии. Мы представим дополнительные аргументы в пользу смешанной системы выборов, чтобы убедить внешних партнеров, и тех, кто контролирует сегодня парламентское большинство", - сказал Додон.

Депутаты в парламент Молдавии избираются по партийным спискам. Президент считает предложенный демократами переход на выборы по одномандатным округам неблагоприятным для политической системы страны. Он заявил, что будет блокировать эту инициативу. В качестве альтернативы Додон предложил смешанную систему, где половина депутатов будет выбираться по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам.

Высказаться по поводу своих инициатив Венецианскую комиссию и ЕС попросили как президент, так и ДПМ. Однако инициативу демократов уже осудило подавляющее большинство политических партий Молдавии, среди которых и входящая в правящую коалицию Либеральная партия.

Для введения новой избирательной системы в Молдавии достаточно изменить Кодекс о выборах большинством в 52 из 101 депутата. Ранее спикер законодательного органа, вице- председатель ДПМ Андриан Канду заявил, что необходимое количество голосов в парламенте уже найдено. Он уточнил, что документ вынесут на голосование после широких дискуссий с общественностью, а также положительных заключений Венецианской комиссии, Совета Европы и ОБСЕ.

Венецианская комиссия - экспертно-консультативный орган при Совете Европы по вопросам конституционного законодательства. Комиссия дает заключения по запросам парламентов, правительств и глав государств, Совета Европы и ЕС. Правовые позиции Венецианской комиссии отражены более чем в 50 решениях Страсбургского суда.

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