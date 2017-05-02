Лидер Молдавии надеется, что Венецианская комиссия осудит переход на одномандатные выборы

Ремни без опасности: как не пострадать при турбулентностиОбщество 2 мая, 18:56
Хоккеист Панарин пока не готов делать заявлений о своем участии в ОлимпиадеСпорт 2 мая, 18:49
Хоккеист сборной РФ Ткачев не боится ехать на ЧМ при отсутствии контракта с клубомСпорт 2 мая, 18:43
Опубликован список пятиэтажек под снос в МосквеОбщество 2 мая, 18:42
Голосование о включении пятиэтажек в программу реновации начнется 15 маяОбщество 2 мая, 18:27
Инвесторы предпочли акции "Газпрома" бумагам "Сбербанка" из-за дивидендной идеиЭкономика и бизнес 2 мая, 18:22
Поп-опера по мотивам романа "Война и мир" выдвинута на премию "Тони" в 12 номинацияхКультура 2 мая, 18:19
Мутко: российскому футболу нужен баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛСпорт 2 мая, 18:14
В Госдуму внесли законопроект об отправке повесток в армию по электронной почтеАрмия и ОПК 2 мая, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что Венецианская комиссия осудит переход на мажоритарную систему выборов в парламент, которую предложила правящая в стране Демократическая партия Молдовы (ДПМ). Об этом лидер республики заявил журналистам.
"С 10 по 11 мая в Кишиневе будут находиться эксперты Венецианской комиссии. Мы представим дополнительные аргументы в пользу смешанной системы выборов, чтобы убедить внешних партнеров, и тех, кто контролирует сегодня парламентское большинство", - сказал Додон.
Депутаты в парламент Молдавии избираются по партийным спискам. Президент считает предложенный демократами переход на выборы по одномандатным округам неблагоприятным для политической системы страны. Он заявил, что будет блокировать эту инициативу. В качестве альтернативы Додон предложил смешанную систему, где половина депутатов будет выбираться по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам.
Высказаться по поводу своих инициатив Венецианскую комиссию и ЕС попросили как президент, так и ДПМ. Однако инициативу демократов уже осудило подавляющее большинство политических партий Молдавии, среди которых и входящая в правящую коалицию Либеральная партия.
Для введения новой избирательной системы в Молдавии достаточно изменить Кодекс о выборах большинством в 52 из 101 депутата. Ранее спикер законодательного органа, вице- председатель ДПМ Андриан Канду заявил, что необходимое количество голосов в парламенте уже найдено. Он уточнил, что документ вынесут на голосование после широких дискуссий с общественностью, а также положительных заключений Венецианской комиссии, Совета Европы и ОБСЕ.
Венецианская комиссия - экспертно-консультативный орган при Совете Европы по вопросам конституционного законодательства. Комиссия дает заключения по запросам парламентов, правительств и глав государств, Совета Европы и ЕС. Правовые позиции Венецианской комиссии отражены более чем в 50 решениях Страсбургского суда.