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"Врачи без границ" сворачивают деятельность в Восточной Гуте из-за действий боевиков

Международная панорама
2 мая, 18:25 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 2, мая. /ТАСС

29 апреля 30 вооруженных людей в масках ворвались в госпиталь Хазза в Восточной Гуте в поисках раненых, затем угнали машину скорой помощи и разбили ее

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ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Международная организация "Врачи без границ" (MSF) объявила о прекращении поддержки госпиталей в пригороде Дамаска - Восточной Гуте, где в последние дни усилились столкновения между различными фракциями боевиков. Как сообщается в опубликованном на сайте организации пресс-релизе, причиной стало вторжение боевиков на территорию медучреждения, произошедшее 29 апреля.

По версии "Врачей без границ, 29 апреля 30 вооруженных людей в масках ворвались в госпиталь Хазза в Восточной Гуте в поисках раненых. Позже те же самые люди угнали машину скорой помощи, "которая спустя несколько часов была найдена разбитой". Также сообщается о перестрелке, которую, очевидно, устроили представители враждующих лагерей возле медучреждения и непосредственно в самом здании.

"В ответ на столь серьезную угрозу безопасности персонала и пациентов, а также притеснение медицинского персонала "Врачи без границ" решили приостановить предоставление медицинской поддержки в Восточной Гуте", - говорится в заявлении организации.

"Медицинские объекты находятся под защитой международного права и должны оставаться местом проявления гуманности во время войны, местом, где лечат всех - и гражданских, и военных, - заявил операционный директор "Врачей без границ" Брис де ле Винь. - Мы будем выступать в защиту неприкосновенности медицинских учреждений, подчеркивая приоритетную необходимость защиты пациентов и медицинского персонала. Мы выдвинули вооруженным группировкам, действующим в Восточной Гуте, четкие требования, а также заявили, что ощутимая медицинская помощь MSF в Восточной Гуте будет приостановлена до появления четких признаков того, что воюющие стороны собираются принимать меры по обеспечению неприкосновенности пациентов, медицинских учреждений и медицинского персонала".

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