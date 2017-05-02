Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОАЭ объявили о планах буксировать к своим берегам айсберги для орошения пустыни

Международная панорама
2 мая, 21:28 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 2, мая. /ТАСС

Авторы идеи также уверены в том, что она привлечет туристов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Drew Angerer/Getty Images

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 мая. /ТАСС/. ОАЭ объявили о планах буксировать к своим берегам айсберги, откалывающиеся от ледяного панциря Антарктиды для орошения пустыни и привлечения туристов.

Как сообщил информационный портал Arabian Bisness, оригинальный замысел зародился у сотрудников эмиратской консалтинговой компании National Advisory Bureau Limited.

Они надеются, что айсберги из Антарктиды могут стать новым источником пресной воды для региона.

Компания полагает, что даже одна лишь транспортировка айсбергов по воде к берегам страны будет способствовать значительным переменам климата в регионе, учитывая охлаждающие способности ледяной горы для окружающего воздуха. В результате, рассчитывают ее специалисты, страны региона могут рассчитывать, что дожди будут идти на их территории гораздо чаще, причем на протяжении всего года.

Проект "Айсберги для ОАЭ" - составная часть национальных планов по преобразованию пустыни на территории страны. Предполагается, что на смену пескам там придут сады и появится даже река Халифа - для этого задумано заключить в трубы сток рек Пакистана, впадающих в Аравийское море, а затем по трубопроводу, который будет проложен по морскому дну, они попадут в ОАЭ.

Кроме того, компания National Advisory Bureau Limited усматривает значительный туристический потенциал в идее доставки айсбергов. В процессе буксировки они будут таять, в Аравийское море будет попадать пресная вода, что уменьшит ее соленость и позволит восстановить экологический баланс и биологическое разнообразие. Ныне он нарушен: действующие по морским берегам опреснительные установки выбрасывают обратно жидкость с повышенным содержанием соли.

Ледяной щит Антарктиды является крупнейшим на планете и содержит около 30 млн кубических километров замерзшей воды. Средний по размерам айсберг состоит из примерно 76 млрд литров пресной воды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Одесса, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
4
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
Темы дня
Загрузка...
Реклама