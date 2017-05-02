Янукович направил в ЕСПЧ просьбу обеспечить его права в украинском суде

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович направил обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за нарушения его права участвовать в судебных заседаниях по делу, где он обвиняется украинской прокуратурой в госизмене. Об этом сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Недавно была даже подписана жалоба в ЕСПЧ Виктором Януковичем, где излагаются жалобы на несоблюдение права о доступе к правосудию, а также жалобы на незаконность попыток его заочного осуждения. Этот иск подписан и он передан моим английским коллегам для подачи в ЕСПЧ", - сказал Сердюк в эфире канала "Эспрессо".

Сердюк объяснил, что заявление подготовлено из-за того, что украинские суды отказываются обеспечить участие Януковича в судебном заседании, несмотря на возможность и желание бывшего президента.

"В суд поданы заявления о вызове Януковича в суд в порядке международного сотрудничества для обеспечения его участия. Но мы видим, что это не выгодно Генеральной прокуратуре, и они делают все, чтобы не допустить его, несмотря на то, что уже подана его (Януковича - прим. ТАСС) письменное заявление об обеспечении участия в соответствующем процессе", - добавил адвокат.

Накануне Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) распространила видеообращение генерального прокурора Юрия Луценко относительно предстоящего заседания по делу бывшего президента. В нем Луценко заявлял, что прокуратура в суде будет выступать не только от имени Украины, а и от "имени тысяч убитых и десятков тысяч раненых, миллионов беженцев с Крыма и Донбасса". Он также пообещал, что "будут соблюдены все права обвиняемого, гарантированные украинским законодательством", что "это будет не процесс мести", так как необходима справедливость.

История обвинений

Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене.

Печерский районный суд Киева 20 января 2017 года разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Защита ранее настаивала на прекращении специальной заочной процедуры расследования против него и переводе следствия по делу о госизмене в обычный режим. Кроме того, адвокаты Януковича считают, что передача в суд дела о госизмене против бывшего президента незаконна, поскольку ему так и не вручили уведомление о предъявлении обвинения и сам обвинительный акт, а также отказали в получении от него показаний. После чего произошла передача материалов дела в другой суд.

Оболонский суд Киева 11 апреля 2017 года назначил первое заседание по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене на 4 мая 2017 года. В этот же день действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий проводить заочное осуждение Януковича.

Защита бывшего президента уверена, что этот закон свидетельствует об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 ( защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Избирательность правосудия в данном случае, как пояснил адвокат Виталий Сердюк, заключается в том, что ранее Порошенко и Луценко, "настаивая на принятии данного закона, основным аргументом использовали необходимость начать судебный процесс в отношении Виктора Януковича и осудить его". Кроме того, отметил адвокат, еще одним доводом против принятого закона "в будущем процессе станет то, что депутаты, голосуя за него, не видели окончательного текста". Он добавил, что как юрист считает "этот закон антигражданским, поскольку он открывает правоохранительным органам широкое поле для злоупотреблений предоставленными правами" и намерен приобщить заявления Порошенко к материалам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и передать в Интерпол, в Европейский суд справедливости, а также в ряд международных правозащитных организаций "как прямое достаточное и допустимое доказательство наличия политического преследования Виктора Януковича".