Брижит Бардо предостерегла от поддержки Макрона во втором туре президентских выборов

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ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французская кинозвезда Брижит Бардо, известная своей деятельностью по защите живой природы, предостерегла от поддержки основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона во втором туре выборов президента Франции.
Она разместила в своем Twitter обращение к избирателям, озаглавленное: "Если Макрон победит, животные погибнут".
В нем актриса подвергла резкой критике программу Макрона в области защиты животных. "Макрон демонстрирует полное безразличие к этой проблеме, не оставляя никакой надежды на улучшение ситуации", - отметила актриса. Она также указала, что "Макрон практически встал на сторону охотников, полностью проигнорировав требования ассоциаций защиты прав животных".
"Я призываю всех, кто любит животных, не голосовать за Макрона", - подчеркнула Бардо.
Si Macron passe, les animaux trépassent ! pic.twitter.com/wpMuYkuevZ— BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) 2 мая 2017 г.
Ранее она выразила мнение, что избрание лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на должность президента Франции может принести положительные перемены в стране во многих областях.
Бардо уже многие годы работает в фонде защиты животных, который она основала после ухода из кинематографа. По ее словам, социалистические власти Франции не оказывают "ни малейшей поддержки" ее проектам, и с вниманием к ним отнеслись только представители оппозиции.