Parisien: пять человек задержаны в ходе контртеррористической операции во Франции

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Пять человек были задержаны во вторник в ходе контртеррористической операции во Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, антитеррористическая операция прошла в трех французских городах - Руане, Роане и Вильнев-д'Аске. В ходе обысков, как отмечает издание, "было изъято тяжелое вооружение".

Операция прошла в рамках расследования, которое было открыто прокуратурой Парижа 8 марта.