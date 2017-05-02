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Parisien: пять человек задержаны в ходе контртеррористической операции во Франции

Международная панорама
2 мая, 18:46 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

В ходе обысков было изъято тяжелое вооружение, отмечают в издании

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ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Пять человек были задержаны во вторник в ходе контртеррористической операции во Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, антитеррористическая операция прошла в трех французских городах - Руане, Роане и Вильнев-д'Аске. В ходе обысков, как отмечает издание, "было изъято тяжелое вооружение".

Операция прошла в рамках расследования, которое было открыто прокуратурой Парижа 8 марта.

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