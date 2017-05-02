Отмена паспортного контроля внутри Шенгена должна произойти до 1 декабря

БРЮССЕЛЬ, 2 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Полная отмена временного паспортного контроля внутри Шенгена должна произойти в течение шести месяцев, самое позднее - до 1 декабря конца этого года. Об этом заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

"Полная отмена внутреннего паспортного контроля должна произойти в течение шести месяцев, самое позднее - до 1 декабря конца этого года, и мы рекомендуем заменить его на регулярные выборочные полицейские проверки и совместное патрулирование странами ЕС", - сказал он.