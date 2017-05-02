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Почти 35% сторонников Меланшона намерены голосовать во втором туре за Макрона

Международная панорама
2 мая, 18:54 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По данным Reuters, всего за Меланшона в первом туре проголосовали 7 млн избирателей

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ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Почти 35% сторонников выбывшего из президентской гонки лидера леворадикального объединения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона намерены проголосовать во втором туре выборов за основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно его данным, 29,1% сторонников Меланшона не примут участие во втором туре выборов, а 36,1% опустят 7 мая в урны для голосования пустые бюллетени.

По информации Reuters, всего за Меланшона в первом туре выборов, который состоялся 23 апреля, проголосовали 7 млн избирателей.

По утвержденным Конституционным советом Франции данным, по итогам первого тура Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов; лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%; на третьем месте оказался кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%. Сразу за ним расположился Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Меланшон, Жан-Люк Макрон, Эмманюэль
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