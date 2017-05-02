Почти 35% сторонников Меланшона намерены голосовать во втором туре за Макрона

Ремни без опасности: как не пострадать при турбулентностиОбщество 2 мая, 18:56
Хоккеист Панарин пока не готов делать заявлений о своем участии в ОлимпиадеСпорт 2 мая, 18:49
Хоккеист сборной РФ Ткачев не боится ехать на ЧМ при отсутствии контракта с клубомСпорт 2 мая, 18:43
Опубликован список пятиэтажек под снос в МосквеОбщество 2 мая, 18:42
Собянин: около 4,5 тыс пятиэтажек попали в список для голосования по программе реновацииОбщество 2 мая, 18:27
Инвесторы предпочли акции "Газпрома" бумагам "Сбербанка" из-за дивидендной идеиЭкономика и бизнес 2 мая, 18:22
Поп-опера по мотивам романа "Война и мир" выдвинута на премию "Тони" в 12 номинацияхКультура 2 мая, 18:19
Мутко: российскому футболу нужен баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛСпорт 2 мая, 18:14
В Госдуму внесли законопроект об отправке повесток в армию по электронной почтеАрмия и ОПК 2 мая, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Почти 35% сторонников выбывшего из президентской гонки лидера леворадикального объединения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона намерены проголосовать во втором туре выборов за основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно его данным, 29,1% сторонников Меланшона не примут участие во втором туре выборов, а 36,1% опустят 7 мая в урны для голосования пустые бюллетени.
По информации Reuters, всего за Меланшона в первом туре выборов, который состоялся 23 апреля, проголосовали 7 млн избирателей.
По утвержденным Конституционным советом Франции данным, по итогам первого тура Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов; лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%; на третьем месте оказался кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%. Сразу за ним расположился Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей.
Второй тур выборов пройдет 7 мая.