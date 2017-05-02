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Госдеп подтвердил участие и.о. помощника госсекретаря США на переговорах в Астане

Международная панорама
2 мая, 19:14 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее Госдепартамент США получил приглашение на международную встречу в Астане по урегулированию ситуации в Сирии в качестве наблюдателя

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© Drew Angerer/Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент подтвердил участие и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса в четвертом раунде международной встречи в Астане по Сирии. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"И.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс примет участие в переговорах 3-4 мая в Астане в качестве наблюдателя", - сказал он.

Ранее стало известно о том, что Госдепартамент США получил приглашение на международную встречу в Астане по урегулированию ситуации в Сирии в качестве наблюдателя. 

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии намечена в Астане на 3-4 мая. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла 14-15 марта в рамках астанинского процесса, приняли участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий - России, Турции и Ирана, а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии.

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Переговоры по Сирии в Астане
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