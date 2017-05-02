Шеф ЦРУ обсудил в деталях ситуацию вокруг КНДР с коллегой из Республики Корея

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео посетил остров Ёнпхёндо в Желтом море, в районе которого между КНДР и Республикой Корея в 2010 году произошла артиллерийская перестрелка. Этот жест солидарности с союзником Сеулом Вашингтон сделал на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове. Руководитель ключевого разведывательного ведомства США нанес в Республику Корея трехдневный визит, который начался в субботу и завершился в понедельник.

Как сообщила пресс-служба командования войск США в Южной Корее, в рамках поездки у Помпео состоялись "детальные дискуссии по безопасности" с должностными лицами в Сеуле, включая военачальников. Помпео, в частности, провел переговоры с директором Национальной разведывательной службы Республики Корея Ли Бён Хо. Помпео стал четвертым по счету представителем руководства администрации США, нанесшим в этом году визит в Республику Корея.

Кроме того, шеф ЦРУ рассмотрел эти же вопросы на встрече с командованием американского воинского контингента в Республике Корея, провел консультации с временным поверенным в делах США в Сеуле Марком Нэппером. Последний сопровождал Помпео в поездке по Южной Корее, которая не ограничивалась пределами Сеула.

Как отмечается, руководитель ведомства в Лэнгли в том числе "посетил остров Ёнпхёндо". Помпео якобы хотел при этом "взглянуть на спорные воды между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой и собственными глазами оценить северокорейскую угрозу... в данном прошлом и потенциальном (будущем) очаге напряженности". Глава ЦРУ "ознакомился с ущербом, нанесенном в результате смертоносного артиллерийского и ракетного обстрела острова со стороны Северной Кореи в ноябре 2010 года".

Пять находящихся под контролем Республики Корея островов, включая Ёнпхёндо, расположены в Желтом море вблизи "северной разграничительной линии" (СРЛ), фактически служащей морской границей между Севером и Югом. КНДР не признает СРЛ, в одностороннем порядке проведенную в конце Корейской войны 1950-1953 годов командованием войск ООН, где тогда главную роль играли США, и настаивает на переносе морской границы на юг к военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров на две части. В США и Южной Корее требование Пхеньяна не принимают в расчет. Поэтому морская граница в Желтом море остается постоянным источником напряженности и предметом спора между Сеулом и Пхеньяном.

В данном районе периодически происходят вооруженные столкновения между войсками Севера и Юга. В результате перестрелки 23 ноября 2010 года на Ёнпхёндо погибли четыре человека, двое из которых были военными, ранения получили десятки мирных жителей. По данным командования КНДР, этот инцидент "был спровоцирован властями Южной Кореи".