СМИ: в результате обстрела киевскими военными обесточена Донецкая фильтровальная станция

ДОНЕЦК, 2 мая. /ТАСС/. Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена и остановила свою работу из-за обстрелов. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил представитель компании "Вода Донбасса".

"Примерно 15 минут назад была обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). В окрестностях снова обстрелы, повреждены линии электропередачи", - проинформировал собеседник агентства.

Представитель предприятия добавил, что персонал ДФС эвакуирован в убежище. По его словам, обстрел продолжается. "Вывести сотрудников станции невозможно из-за непрекращающегося обстрела", - добавил он.

Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.