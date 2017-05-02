СМИ: в результате обстрела киевскими военными обесточена Донецкая фильтровальная станция

ФХР продолжает вести переговоры по Дому болельщика сборной России на ЧМСпорт 2 мая, 20:19
Российский защитник Зайцев подписал семилетний контракт с клубом НХЛ "Торонто"Спорт 2 мая, 20:10
Знарок: главная задача сборной России по хоккею на ЧМ - справиться с собственными эмоциямиСпорт 2 мая, 20:02
Хоккеист сборной России Кучеров заявил, что привык к игре на больших площадкахСпорт 2 мая, 19:57
Идеи Боливара в исполнении Вашингтона: почему Венесуэла покидает ОАГМеждународная панорама 2 мая, 19:30
Василевский будет основным вратарем сборной России по хоккею на ЧМ-2017Спорт 2 мая, 19:29
Мозякин будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мираСпорт 2 мая, 19:24
"Роснефть" и "Башнефть" подали иск о взыскании с АФК "Система" более 106 млрд рублейЭкономика и бизнес 2 мая, 19:21
Панарин вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира по хоккеюСпорт 2 мая, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 2 мая. /ТАСС/. Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена и остановила свою работу из-за обстрелов. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил представитель компании "Вода Донбасса".
"Примерно 15 минут назад была обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). В окрестностях снова обстрелы, повреждены линии электропередачи", - проинформировал собеседник агентства.
Представитель предприятия добавил, что персонал ДФС эвакуирован в убежище. По его словам, обстрел продолжается. "Вывести сотрудников станции невозможно из-за непрекращающегося обстрела", - добавил он.
Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.