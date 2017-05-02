В швейцарской разведке считают, что конфронтация Запада с РФ грозит опасностями для Европы

ЖЕНЕВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Конфронтация Запада с Россией чревата опасностями для Европы, включая нейтральную Швейцарию. С таким предупреждением выступила Служба разведки Конфедерации (СРК), опубликовавшая свой ежегодный доклад.

"Угрозы стали реальностью по обе стороны восточной границы ЕС/НАТО", - говорится в 88-страничном документе, озаглавленном "Безопасность Швейцарии". "Кризис в этом секторе между Западом и Востоком, будь он ниже или выше порога войны, представлял бы собой, вероятно, главный вызов для политического и военного порядка в Европе", - уверены в СРК.

Как подчеркивается в докладе, "Европа стала театром конфронтации между Западом и Россией в трех измерениях - политическом, экономическом и военном", и "конфликт с Россией продолжается уже четвертый год" после воссоединения с ней Крыма. По мнению швейцарской разведки, речь идет не о "преходящем явлении", а о "долгосрочной модификации стратегической среды".

"Украинский конфликт, экономические санкции Запада против России вследствие него, а также военные маневры России и НАТО являются иллюстрацией этой конфронтации", - констатируют аналитики. В СРК затрудняются с прогнозами относительно того, "инициирует ли новая американская администрация фазу разрядки с Россией".

"На настоящий момент идет процесс, который может продолжиться значительно дальше за 2020-е годы и привести со временем к формированию конкурирующих зон влияния на европейском континенте", - подчеркивают швейцарские эксперты. По их словам, "линия разрыва" в Европе сейчас проходит не только через Украину, Белоруссию и Молдавию, но также через страны Балтии на севере и Балканы на юге, "где соперничество Восток-Запад может привнести конфликт в регион, который еще не оправился от дезинтеграции Югославии".