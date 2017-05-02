Белый дом: остановка деятельности правительства нужна США для налаживания работы властей

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Руководитель административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни считает, что остановка деятельности правительства нужна стране для того, чтобы показать необходимость налаживания работы властей. Так он в беседе с журналистами прокомментировал сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа.

"Я думаю, что президент в Twitter хотел, возможно, сказать, что нам понадобится остановка (деятельности правительства) в какой-то момент, чтобы ясно продемонстрировать, что это место, что Вашингтон должен быть настроен (имеется в виду работа властей - прим. ТАСС), - отметил он. - Я думаю, что это защищенная позиция, с которой мы будем иметь дело в сентябре".

Малвейни подчеркнул, что Белый дом "предотвратил остановку правительства, так что президент может выделять средства на свои приоритеты". "У нас есть много проблем, которые нужно решить до сентября", - заключил глава АБУ.

Трамп еще во время предвыборной кампании обещал в случае избрания главой государства осушить "болото в Вашингтоне", имея в виду бюрократический аппарат, сформированный в том числе при его предшественнике Бараке Обаме.

Нет большинства в Конгрессе

Ранее президент написал в Twitter, что правящая Республиканская партия США пошла на компромисс по федеральному бюджету с находящимися в оппозиции демократами из-за того, что не располагает необходимым большинством голосов в Конгрессе. "Нам нужны 60 голосов в Сенате, а их нет", - указал глава администрации. Именно в этом "причина того плана, который был выработан республиканцами и демократами", признал он.

"Нам надо либо выбрать в 2018 году побольше сенаторов- республиканцев, либо изменить правила, чтобы достаточно было большинства в 51%, - добавил Трамп. - Нашей стране нужна хорошая остановка (работы правительства) в сентябре, чтобы поправить дело!"

Накануне республиканцы и демократы в Конгрессе достигли компромиссной договоренности по финансированию деятельности правительства до конца текущего финансового года, завершающегося в США 30 сентября. Оппозиция однозначно восприняла выработанные условия как свою победу. Например, сделка не предусматривает выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, которое было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа.

Демократы считают, что заложили основу для блокирования законодательных приоритетов президента Трампа на годы вперед, добившись крупных уступок в отношении законопроекта о расходовании средств, обеспечивающего дальнейшее функционирование правительства, написала сегодня близкая к оппозиции газета The Washington Post.