В Мексике задержан преемник наркобарона Гусмана

МЕХИКО, 2 мая. /ТАСС/. Мексиканские правоохранительные органы задержали Дамасо Лопеса, который считается преемником Хоакина Гусмана, бывшего главаря наркокартеля "Синалоа".

Об этом сообщила генеральная прокуратура страны.

Лопес был схвачен в одном из районов Мехико. Одновременно с этой операцией в другом районе столицы федеральные силы безопасности поймали его подельника Виктора Сепульведу.

Власти считают, что Лопес вел борьбу за лидерство в наркокартеле с сыновьями Гусмана и несет ответственность за разгул насилия в ряде районов штатов Синалоа и Нижняя Калифорния Южная. Кроме того, он играл важную роль в организации побега Гусмана из тюрьмы в штате Халиско в 2001 году.

Дело наркобарона

В январе Гусман заявил о своей невиновности по всем 17 пунктам обвинения. Ему было отказано в праве выйти под залог до начала процесса. В США наркобарону инкриминируется организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений.

В июле 2015 года Гусман сбежал из тюрьмы максимально строгого режима Альтиплано в мексиканском штате Мехико прямо из своей камеры по полуторакилометровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис.

Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в Альтиплано, при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее преступника перевезли в тюрьму города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако его адвокатам удалось добиться временной отсрочки. 20 октября прошлого года суд отклонил поданные защитой Гусмана пять прошений против его экстрадиции.

По данным телеканала Fox News, Гусман потребовал предоставить ему удобства для регулярных встреч с адвокатом в одной из нью-йоркских тюрем. Прозрачная перегородка в комнате для свидания расположена слишком высоко для преступника, рост которого составляет всего 1,67 метра.

"Окно в замкнутом помещении слишком высокое, это мешает адвокату общаться и показывать Гусману бумаги", - цитирует телеканал ходатайство защиты наркобарона. Последний утверждает, что из-за маленького роста вынужден стоять все время, отпущенное ему для встреч с адвокатом.

Тюремное начальство удовлетворило данный запрос и разрешило ставить в комнате для свиданий высокий стул. "Теперь ему будет удобнее видеть материалы, которые ему принес для ознакомления его юрист", - говорится в распоряжении администрации пенитенциарного учреждения.

