ЕС в 2016 году предоставил политическое убежище 710 тыс. человек

БРЮССЕЛЬ, 2 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Двадцать восемь стран ЕС в 2016 году предоставили политическое убежище 710 тысячам человек, более половины беженцев зарегистрированы как выходцы из Сирии. Об этом сообщило статистическое агентство ЕС - Евростат.

Ведомство уточнило, что в 2016 году число случаев предоставления убежища примерно вдвое превысило показатель 2015 года.