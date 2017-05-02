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ЕС в 2016 году предоставил политическое убежище 710 тыс. человек

Международная панорама
2 мая, 19:55 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Более половины беженцев зарегистрированы как выходцы из Сирии, сообщил Евростат

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Двадцать восемь стран ЕС в 2016 году предоставили политическое убежище 710 тысячам человек, более половины беженцев зарегистрированы как выходцы из Сирии. Об этом сообщило статистическое агентство ЕС - Евростат.

Ведомство уточнило, что в 2016 году число случаев предоставления убежища примерно вдвое превысило показатель 2015 года.

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