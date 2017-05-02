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День памяти по жертвам трагедии 2014 года прошел в Одессе без серьезных провокаций

Международная панорама
2 мая, 21:08 UTC+3 ОДЕССА ОДЕССА 2, мая. /ТАСС

В ходе всех акций правоохранители задержали 14 человек

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ОДЕССА, 2 мая. /ТАСС/. Мероприятия по жертвам трагических событий в мае 2014 года в Одессе прошли в городе мирно и без серьезных провокаций. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Все службы Национальной полиции, министерства внутренних дел в целом с заданием справились", - сказал он.

Яровой отметил, что в ходе всех акций правоохранители задержали 14 человек. Из них двое - за хранение наркотических веществ, одного - за ношение холодного оружия. Остальные были задержаны за мелкие хулиганства.

По словам замминистра, акцию памяти на Куликовом поле за день посетили полторы тысячи человек. Кроме памятного митинга у Дома профсоюзов, погибших вспоминали на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской, а также на Греческой площади.

Глава украинской партии "Оппозиционный блок" заявил, что власть на Украине не заинтересована в объективном расследовании трагедии 2 мая в Одессе и наказании виновных. "Расследование этой трагедии практически не ведется, оно заблокировано правоохранительными органами. Об этом говорят сами родственники погибших, с которыми я сегодня в Одессе виделся и разговаривал", - сказал политик в эфире украинского телеканала NewsOne.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

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