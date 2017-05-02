Лидеры греческой и турецкой общин Кипра проведут переговоры 11 и 17 мая

ООН, 2 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи провели в Никосии очередную встречу под эгидой ООН, объявив о планах вернуться за стол переговоров 11 мая. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, Анастасиадис и Акынджи провели "хорошую дискуссию по нескольким нерешенным вопросам", однако между ними "остаются некоторые разногласия". "Лидеры запланировали еще две встречи, которые состоятся в последующие две недели, 11 и 17 мая. Мы надеемся, что они сделают все возможное, чтобы значительно продвинуться в ближайшие недели, которые будут очень важны", - сказал Дюжаррик.

Он также сообщил, что в конце этой недели специальный советник генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде прибудет в Нью-Йорк, чтобы доложить административному главе организации Антониу Гутерришу о ходе переговоров и дальнейших планах.

Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная "Турецкая республика Северного Кипра" (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками- киприотами. Прямые межобщинные переговоры о воссоединении острова ведутся под эгидой ООН уже в течение нескольких десятилетий.