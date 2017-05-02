Дополнительные военные расходы США в текущем году составят не менее $21 млрд

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Дополнительные военные расходы США на текущий финансовый год, предусмотренные новой компромиссной договоренностью между правящей Республиканской партией США и демократической оппозицией, составят $21 млрд. Руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни назвал эту сумму на брифинге для журналистов. Он уточнил, что в сравнении с уровнем финансирования 2016 года прирост составил даже $25 млрд.

Малвейни подтвердил, что республиканцам пришлось идти на уступки на бюджетных переговорах, потому что у них не было достаточного числа голосов в Сенате Конгресса США, чтобы просто навязать оппозиции свою волю. Однако он категорически не согласился с мнением о том, будто оппозиция одержала крупную политическую победу. "Приоритеты президента профинансированы", - сказал высокопоставленный чиновник, уточнив, что речь идет и о возведении защитных сооружений на границе с Мексикой.

"Победили не демократы и не республиканцы, а американский народ", - добавил он.