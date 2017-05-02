В Конгрессе вместо санкций обсудят информационное противодействие РФ

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам рассмотрит способы информационного противодействия России вместо законопроекта об ужесточении санкций, в том числе против энергетического сектора. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель автора данной инициативы, старшего демократа комитета Бена Кардина.

В январе 2017 года группа влиятельных сенаторов, включая Кардина и председателя сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканца Джона Маккейна, внесла на рассмотрение верхней палаты законопроект, согласно которому ряд санкций, уже действующих в отношении РФ, закреплялись на законодательном уровне. Кроме того, предлагалось ввести ряд ограничений "на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией", а также выделить $100 млн на поддержку "независимых СМИ", в том числе русскоязычных.

"Законопроект S. 94 по-прежнему находится на рассмотрении комитета. Председатель (комитета Боб) Коркер объявил, что он будет работать с сенатором Кардиным над инициативой, которая была частью S. 94. Это глава три, имевшая отношение к вопросам пропаганды, киберпространства и демократии", - сказал представитель Кардина. По его словам, сам демократ продолжит настаивать на принятии первоначального текста целиком, "но сейчас речь идет о повторном внесении главы три законопроекта S. 94".

В свою очередь сенаторы Маккейн и его однопартиец и ближайший соратник Линдси Грэм выразили несогласие с таким поворотом событий. "Сенат должен предпринять реальные шаги, включая усиление санкций с целью наказать Россию за дестабилизирующую активность и оказать противодействие ее пагубному влиянию. И сейчас не время посылать России сигнал о том, что все прощено и забыто", - отметили они в своем совместном заявлении.

Согласно пояснительным материалам, которые сопровождали законопроект Кардина, Россия "стремится распространять свое влияние по всей Европе и Евразии, открыто или тайно поддерживая политические партии, "мозговые тресты" и гражданские организации с целью посеять недоверие к демократическим институтам, а также ксенофобские и нелиберальные настроения". Законодатели предлагали уполномочить Госдепартамент "поддерживать независимые издания", в особенности русскоязычные, а также неправительственные "гражданские надзорные структуры", которые противодействуют коррупции. На эти цели было заложено финансирование в размере $100 млн.