Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Конгрессе вместо санкций обсудят информационное противодействие РФ

Международная панорама
2 мая, 21:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Законодатели предлагали уполномочить Госдеп "поддерживать независимые издания", в особенности русскоязычные, а также неправительственные "гражданские надзорные структуры"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам рассмотрит способы информационного противодействия России вместо законопроекта об ужесточении санкций, в том числе против энергетического сектора. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель автора данной инициативы, старшего демократа комитета Бена Кардина.

В январе 2017 года группа влиятельных сенаторов, включая Кардина и председателя сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканца Джона Маккейна, внесла на рассмотрение верхней палаты законопроект, согласно которому ряд санкций, уже действующих в отношении РФ, закреплялись на законодательном уровне. Кроме того, предлагалось ввести ряд ограничений "на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией", а также выделить $100 млн на поддержку "независимых СМИ", в том числе русскоязычных.

"Законопроект S. 94 по-прежнему находится на рассмотрении комитета. Председатель (комитета Боб) Коркер объявил, что он будет работать с сенатором Кардиным над инициативой, которая была частью S. 94. Это глава три, имевшая отношение к вопросам пропаганды, киберпространства и демократии", - сказал представитель Кардина. По его словам, сам демократ продолжит настаивать на принятии первоначального текста целиком, "но сейчас речь идет о повторном внесении главы три законопроекта S. 94".

В свою очередь сенаторы Маккейн и его однопартиец и ближайший соратник Линдси Грэм выразили несогласие с таким поворотом событий. "Сенат должен предпринять реальные шаги, включая усиление санкций с целью наказать Россию за дестабилизирующую активность и оказать противодействие ее пагубному влиянию. И сейчас не время посылать России сигнал о том, что все прощено и забыто", - отметили они в своем совместном заявлении.

Согласно пояснительным материалам, которые сопровождали законопроект Кардина, Россия "стремится распространять свое влияние по всей Европе и Евразии, открыто или тайно поддерживая политические партии, "мозговые тресты" и гражданские организации с целью посеять недоверие к демократическим институтам, а также ксенофобские и нелиберальные настроения". Законодатели предлагали уполномочить Госдепартамент "поддерживать независимые издания", в особенности русскоязычные, а также неправительственные "гражданские надзорные структуры", которые противодействуют коррупции. На эти цели было заложено финансирование в размере $100 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Одесса, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
4
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
Темы дня
Загрузка...
Реклама