Клинтон не убеждена в эффективности удара США по Сирии и подозревает сговор с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение президента Дональда Трампа нанести ракетный удар по сирийскому военному аэродрому, но не убеждена в его эффективности.

Все зависит от того, какие компромиссные договоренности были достигнуты с Москвой, заявила Клинтон на форуме "Женщины - за мир и безопасность" в Нью-Йорке.

"Да, я поддерживаю его (удар). Публично я его не поддерживала, потому что это - не мое дело. Но я поддержала его", - сказала бывшая первая леди США, отвечая на вопрос телекомпании CNN.

"Я считаю, что судить об этом пока рано", - заявила Клинтон, отвечая на вопрос, достигла ли, по ее мнению, администрация президента Трампа тех задач, которые ставила перед собой, отдавая приказ о нанесении ракетного удара. "Я не убеждена, что это реально к чему-то привело. Я не знаю, какие закулисные сделки были заключены с россиянами. Я имею в виду то, что, как выяснилось позднее, россияне и сирийцы отвели самолеты со взлетных полос", - утверждала она.

"Россиян могли предупредить раньше, чем даже наш Конгресс. Я считаю, что мы очень много не знаем об этом ударе", - добавила она.

7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента США Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.