СМИ: экс-сенатор Хатчисон является главным претендентом в постпреды США при НАТО

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Республиканка из Техаса Кей Бейли Хатчисон, которая в 1993-2013 годах представляла свой штат в Сенате Конгресса США, рассматривается в качестве ведущего кандидата на пост постоянного представителя США при НАТО. Как сообщают со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США местные СМИ, включая газету Hill, в Белом доме хотят видеть ее в Брюсселе уже в ближайшее время - до саммита НАТО с участием президента США Дональда Трампа. Эта встреча лидеров альянса намечена на 25 мая.
После ухода из Конгресса Хатчисон работает в юридической фирме Bracewell & Giuliani. В июле ей должно исполниться 74 года.
В ходе предвыборной кампании в США Трамп резко критиковал НАТО, как устаревшую" организацию, оплачиваемую в основном США. Теперь, по его словам, он больше не считает Североатлантический альянс устаревшим, но продолжает настаивать, что союзники Вашингтона должны нести более существенную часть расходов на коллективную оборону.