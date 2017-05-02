Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: экс-сенатор Хатчисон является главным претендентом в постпреды США при НАТО

Международная панорама
2 мая, 22:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Как сообщают СМИ, Белом доме хотят видеть республиканку в Брюсселе уже в ближайшее время - до саммита НАТО с участием президента США Дональда Трампа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Республиканка из Техаса Кей Бейли Хатчисон, которая в 1993-2013 годах представляла свой штат в Сенате Конгресса США, рассматривается в качестве ведущего кандидата на пост постоянного представителя США при НАТО. Как сообщают со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США местные СМИ, включая газету Hill, в Белом доме хотят видеть ее в Брюсселе уже в ближайшее время - до саммита НАТО с участием президента США Дональда Трампа. Эта встреча лидеров альянса намечена на 25 мая.

После ухода из Конгресса Хатчисон работает в юридической фирме Bracewell & Giuliani. В июле ей должно исполниться 74 года.

В ходе предвыборной кампании в США Трамп резко критиковал НАТО, как устаревшую" организацию, оплачиваемую в основном США. Теперь, по его словам, он больше не считает Североатлантический альянс устаревшим, но продолжает настаивать, что союзники Вашингтона должны нести более существенную часть расходов на коллективную оборону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
2
Емельянов: Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его мать
3
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
4
Путин и Трамп обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмом
5
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
Microsoft представила новый ноутбук и специальную версию ОС
Темы дня
Загрузка...
Реклама