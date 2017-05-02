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ООН призвала выделить $12,5 млн для оказания помощи 2 млн голодающих в ЦАР

Международная панорама
2 мая, 22:53 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Как сообщила правозащитная организация Human Rights Watch, за последние три месяца боевые действия в ЦАР унесли жизни по меньшей мере 45 человек и оставили без крова около 11 тысяч мирных жителей

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ООН, 2 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН призвала международных доноров срочно выделить $12,5 млн на оказание помощи двум миллионам голодающих жителей Центральноафриканской Республики (ЦАР). Как сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, из-за нехватки средств Всемирная продовольственная программа (ВПП) была вынуждена наполовину сократить пайки, которые получают жители страны.

Дюжаррик назвал ситуацию в ЦАР "одним из самых забытых кризисов в мире". "Половина населения страны (4,7 млн по оценкам на 2014 г. - прим. корр.) нуждается в гуманитарной помощи и свыше двух миллионов голодают. План оказания гуманитарной помощи ВПП на 2017 год профинансирован всего лишь на 7%, и нехватка средств вынудила агентство наполовину сократить пайки, которые раздают самым уязвимым центральноафриканским семьям. Для многих это единственный источник пропитания", - отметил представитель генсека.

По его словам, Всемирной продовольственной программе "срочно необходимо $12,5 млн до октября 2017 года, чтобы удовлетворить самые неотложные нужды" населения страны.

ЦАР погрузилась в кровопролитный конфликт в марте 2013 года после того, как мусульманская коалиция "Селека" свергла христианского президента Франсуа Бозизе и начала нападения на его сторонников. В ответ христиане создали отряды ополчения "Анти-балака". Для стабилизации ситуации в республику были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза, а в 2014 году в стране была развернута миссия ООН, наделенная широкими полномочиями.

Как сообщила правозащитная организация Human Rights Watch, за последние три месяца боевые действия в ЦАР унесли жизни по меньшей мере 45 человек и оставили без крова около 11 тысяч мирных жителей.

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