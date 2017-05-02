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В Берне считают, что избрание Трампа и Brexit потрясли основы безопасности в Европе

Международная панорама
2 мая, 23:06 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

С избранием Трампа "поставлен под вопрос внутренний консенсус, насчитывающий несколько десятилетий", относительно участия США в международных делах, считают авторы доклада СРК "Безопасность Швейцарии"

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ЖЕНЕВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Избрание Дональда Трампа президентом США и решение Великобритании выйти из Евросоюза потрясли основы европейской архитектуры безопасности, усилив кризис на континенте. Об этом говорится в опубликованном в Берне докладе Службы разведки Конфедерации (СРК) "Безопасность Швейцарии".

"Кризисная ситуация в Европе, на которую СРК обращала внимание в ежегодных докладах на протяжении ряда лет, с прошлого года усилилась в связи с двумя новыми факторами - решением Соединенного Королевства выйти из Европейского союза и избранием Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов", - отмечается в 88-страничном документе. "Прежняя уверенность разрушается и сменяется фундаментальной неуверенностью и уменьшившейся предсказуемостью", - констатируют аналитики швейцарской разведки, подчеркивая, что эти два фактора "потрясли сами основы европейской архитектуры безопасности", а сложившийся в Европе порядок испытывает "необычно сильное давление".

По мнению авторов доклада, "Дональд Трамп представляет собой дополнительный вызов для Европы", так как с его избранием "поставлен под вопрос внутренний консенсус, насчитывающий несколько десятилетий", относительно участия США в международных делах. Что касается Brexit, то, как считают в СРК, речь идет о "радикальном разрыве с проводившейся на протяжении десятилетий линией, которая состояла в постепенном усилении интеграции в Европе".

В Берне обращают внимание, что "силы, отворачивающиеся от европейской интеграции как ключевой опоры послевоенного порядка в Европе, окончательно закрепились в большинстве стран-членов ЕС". "Таким образом, в европейском порядке начинают появляться заметные трещины под давлением внутренних и внешних кризисов", - констатирует швейцарская разведка.

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Трамп, Дональд
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