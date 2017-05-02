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CNN: стратегические бомбардировщики США дважды за семь дней пролетали над Южной Кореей

Международная панорама
2 мая, 23:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В этой связи информационное агентство ЦТАК предупредило, что "армия КНДР бдительно следит за военными действиями американских империалистов"

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НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer дважды за последние семь дней совершали облет территории Республики Корея (РК). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Согласно их информации, два американских бомбардировщика совершили облет территории РК 26 апреля, а потом 1 мая. "Обе миссии планировались давно. Их решили не афишировать с целью избежать нагнетания напряженности в регионе", - приводит телекомпания слова источника.

Ранее сообщалось только о полете 1 мая. "В понедельник бомбардировщики B-1B Lancer вылетели с авиабазы Андерсен на Гуаме для проведения совместных маневров с ВВС Южной Кореи и Японии", - указало в понедельник Тихоокеанское командование ВВС США. В его заявлении отмечается, что отправка данных самолетов в РК является "обычной операцией по поддержанию присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" и "не связана с какой-либо конкретной ситуацией или страной".

В этой связи информационное агентство ЦТАК предупредило, что "армия КНДР бдительно следит за военными действиями американских империалистов". "Пхеньян готов отреагировать на любую войну, которую развяжут США, используя ядерные силы сдерживания", - подчеркивается в сообщении государственного информагентства Северной Кореи, которое рекомендовало Вашингтону "не забывать о суровом предупреждении Корейской народной армии".

Ранее США направили к Корейскому полуострову ударную группировку во главе с авианосцем Carl Vinson и атомную подводную лодку Virginia. Эти действия на фоне воинственных заявлений США и КНДР вызвали беспокойство как в Южной Корее, так и в соседних странах.

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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