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Главком ОВС НАТО считает, что бронетанковые силы США в Европе нужно увеличить

Международная панорама
2 мая, 23:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В числе вызовов для НАТО Кертис Скапарротти назвал российские войска с тяжелым вооружением

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в Конгрессе высказался за расширение присутствия на континенте бронетанковых сил США.

Отвечая на вопросы членов сенатского комитета по ассигнованиям, Скапарротти, также возглавляющий Европейское командование ВС США, в числе вызовов назвал российские войска с тяжелым вооружением. "Россия представлена там не легкими силами, а подразделениями с тяжелой техникой", - утверждал он.

"Чтобы находиться в правильной позиции и иметь нужный состав (сил), нам нужно больше бронетанковых войск. Сейчас в моем распоряжении находится одна ротационная бригада. Честно говоря, я думаю , что мне будет нужно со временем увеличить (это присутствие), чтобы у нас были силы достаточного размера, которые позволят нам сдерживать Россию", - сказал он.

Скапарротти при этом указал на то, что на протяжении последних шести лет РФ модернизировала свои войска, которые находятся в том числе и в Арктике. "Я все еще обеспокоен тем, что нам нужно провести модернизацию у себя", - заметил генерал.

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