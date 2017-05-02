Главком ОВС НАТО считает, что бронетанковые силы США в Европе нужно увеличить

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в Конгрессе высказался за расширение присутствия на континенте бронетанковых сил США.
Отвечая на вопросы членов сенатского комитета по ассигнованиям, Скапарротти, также возглавляющий Европейское командование ВС США, в числе вызовов назвал российские войска с тяжелым вооружением. "Россия представлена там не легкими силами, а подразделениями с тяжелой техникой", - утверждал он.
"Чтобы находиться в правильной позиции и иметь нужный состав (сил), нам нужно больше бронетанковых войск. Сейчас в моем распоряжении находится одна ротационная бригада. Честно говоря, я думаю , что мне будет нужно со временем увеличить (это присутствие), чтобы у нас были силы достаточного размера, которые позволят нам сдерживать Россию", - сказал он.
Скапарротти при этом указал на то, что на протяжении последних шести лет РФ модернизировала свои войска, которые находятся в том числе и в Арктике. "Я все еще обеспокоен тем, что нам нужно провести модернизацию у себя", - заметил генерал.