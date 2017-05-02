Министр обороны Саудовской Аравии исключил возможность диалога с Ираном

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд исключил возможность какого-либо диалога между Эр-Риядом и Тегераном. Об этом саудовский министр заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Как мы можем достичь понимания с режимом, пропагандирующим экстремистскую идеологию и стремящимся доминировать в мусульманском мире?", - ответил принц Мухаммед бен Сальман на вопрос ведущего о возможности выстраивания диалога между Исламской Республикой и королевством. При этом, по мнению саудовского министра, "Саудовская Аравия остается главной целью Ирана в регионе".
Между арабскими странами зоны Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Катар) и Ираном сохраняются серьезные разногласия по ряду региональных проблем. Отношения между арабскими государствами зоны залива и Исламской Республикой еще более обострились в январе прошлого года. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар разорвали дипотношения с ИРИ, ОАЭ понизили уровень представительства. Это произошло после того, как саудовское посольство в Тегеране подверглось нападению манифестантов, разгневанных казнью известного саудовского шиитского богослова Нимра ан-Нимра.
Надежда на преодоление кризиса появилась после официального визита 25 января главы МИД Кувейта Сабаха аль-Халеда аль-Хамада ас-Сабаха, передавшего президенту ИРИ Хасану Роухани послание эмира своей страны Сабаха аль-Ахмеда аль Джабера ас-Сабаха. В документе были отражены необходимые для возобновления диалога между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Ираном принципы. В середине февраля Роухани совершил турне по региону, в ходе которого посетил Оман и Кувейт. 17 марта Саудовская Аравия и Иран достигли соглашения об участии иранцев в предстоящем сезоне паломничества после того, как весной прошлого года граждане ИРИ были лишены возможности совершить хадж в Мекку и Медину из-за разногласий Эр-Рияда и Тегерана.