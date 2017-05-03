Нетаньяху: в Сирии остались десятки тонн химоружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в Сирии остались десятки тонн химического оружия. Такое мнение премьер выразил во вторник в интервью Девятому каналу израильского телевидения.

"(В Сирии - прим. ТАСС) осталось химическое оружие, пусть и считанные проценты (от прежнего арсенала - прим. ТАСС), но это все равно - десятки тонн", - сказал Нетаньяху. "Мировое сообщество обязалось ликвидировать химическое оружие на сирийской территории, этого не произошло, значит, это надо сделать", - добавил он.

Нетаньяху указал также, что Израиль отреагирует со всей мощью в случае применения против него химического оружия. "Я говорю лишь одно: возможное использование химического оружия против нас неприемлемо, мы отреагируем на это со всей мощью", - заявил он.

По словам израильского премьера, "если кому-либо когда-либо придет в голову мысль применить оружие массового поражения против Израиля, он подвергнет страшной опасности самого себя". "Это первый принцип в оборонной доктрине, которую я продвигаю, - продолжил Нетаньяху. - Каждый, кто хочет нас уничтожить, сам подвергается серьезной опасности".

Израиль обеспокоен сотрудничеством России и Ирана

Израиль обеспокоен в связи с сотрудничеством России и Ирана, заявил Нетаньяху в ходе интервью.

"Факт наличия оси Россия - Иран нас (Израиль - прим. ТАСС) очень беспокоит, - сказал премьер. - Мы говорим, что Иран, и я сказал об этом президенту (России Владимиру - прим. ТАСС) Путину, представляет опасность не только для нас, в конечном счете это опасность и для вас".

Россия "хочет не допустить победы "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), сломить его", продолжил израильский премьер. "Но это не значит, что мы (Израиль - прим. ТАСС) готовы поменять ИГ на Иран, чтобы (ливанское движение - прим. ТАСС) "Хезболлах" или шиитские милиции пользовались сирийской территорией, сирийской частью Голанских высот для нападения на нас", - сказал Нетаньяху.

Израильский премьер также выступил с призывом не дать Ирану закрепиться в Сирии в военном отношении. "Нельзя дать Ирану закрепиться в Сирии в военном смысле, с договором, без договора, когда пыль уляжется", - сказал он.

По словам Нетаньяху, если "Ирану удастся осуществить свои планы, заполучить морской порт на Средиземном море в Сирии", вдоль морских путей Израиля "будут плавать иранские подводные лодки".

Россия не снабжает оружием "Хезболлах"

Премьер-министр Израиля также выступил с заявлением, что Россия не снабжает оружием ливанское шиитское движение "Хезболлах".

"Я не хочу обвинять Россию в том, в чем ее обвинять не следует: Россия не передает оружие "Хезболлах"", - сказал Нетаньяху.

По его словам, РФ "передала оружие сирийской армии, а уже сирийская армия по указанию Ирана передает это оружие "Хезболлах"". Нетаньяху отметил, что "это оружие там уже давно".

"Для нас оно очень опасно, поэтому мы и атакуем, - продолжил глава правительства еврейского государства. - Когда мы узнаем о подобной переброске оружия, то наносим удар, я не вдаюсь в подробности, но такова наша политика, и она действует по сей день".

Израиль декларативно не вмешивается в конфликт в соседней Сирии. Вместе с тем власти Израиля признают, что осуществляют в Сирии удары для предотвращения попадания современного оружия в руки "Хезболлах".