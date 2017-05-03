CNN: бывшая и.о. главы минюста США расскажет, что предупреждала Белый дом по поводу Флинна

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НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывшая исполняющая обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс намерена уведомить американских законодателей о том, что заранее проинформировала Белый дом о возможности наличия у РФ рычагов влияния на экс-помощника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.
По сведениям его источников, с такими заявлениями Йейтс выступит на запланированных на 8 мая слушаниях в юридическом комитете Сената американского Конгресса, которые будут посвящены теме приписываемого России вмешательства в прошедшие президентские выборы. Как подчеркивает телеканал, версия событий, которую представит бывшая и.о. главы минюста США, расходится с той, на которой настаивают представители администрации Трампа.
Как отмечается в материале CNN, Йейтс, в частности, планирует рассказать о подробностях ее состоявшейся 26 января беседы с сотрудником Белого дома. Она якобы сообщила тогда представителю администрации, что Флинн обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком антироссийские санкции. Флинн это отрицал, что, по мнению Йейтс, делало его "потенциально уязвимым для компрометации со стороны России".
Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с Кисляком.
После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.