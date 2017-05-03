Белый дом: Путин и Трамп обсуждали личную встречу, но обязательств не брали

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали во вторник по телефону перспективы своей личной встречи, но никаких определенных договоренностей достигнуто не было. Заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Майкл Антон подтвердил это во вторник вечером в беседе с ТАСС.
"Тема обсуждалась, но никаких обязательств принято не было", - написал он по электронной почте.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский и американский лидеры "высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге". Пока они лично еще не встречались, но несколько раз беседовали по телефону.
Как подчеркнули в Кремле, беседа носила деловой и конструктивный характер.