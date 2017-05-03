Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных всеобщих выборов

ЛОНДОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Парламент Великобритании распущен 3 мая в преддверии досрочных всеобщих выборов. Законодательный орган Соединенного Королевства прекратил свою работу в 00:01 по местному времени (02:01 мск).

Согласно действующему в Великобритании законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов, которые по инициативе премьер-министра Терезы Мэй должны пройти 8 июня. Британский премьер встретится с королевой Елизаветой II, чтобы согласовать с ней вопрос роспуска Вестминстера, однако эта процедура будет носить формальный характер.

Роспуск парламента Великобритании автоматически означает, что все 650 мест в его Палате общин (нижняя палата) становятся свободными. В течение нескольких дней бывшим депутатам разрешается приходить в здание Вестминстерского дворца, чтобы забрать оставленные на рабочем месте документы и личные вещи, в то время как пользоваться парламентской инфраструктурой они имеют право лишь до 17:00 (19:00 мск) в день прекращения функционирования законодательного органа.

Члены неизбираемой Палаты лордов (верхняя палата) парламента сохраняют за собой свои места и доступ в парламент, однако заседания не проводятся. Традиционно премьер-министр в ходе встречи с королевой предлагает кандидатуры некоторых бывших депутатов Палаты общин для утверждения их пожизненными пэрами, то есть членами Палаты лордов.

Британские депутаты поддержали 19 апреля предложение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы. По замыслу главы правительства Соединенного Королевства, они должны существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.