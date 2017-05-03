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СМИ: жертвами нападения террористов ИГ на лагерь беженцев в Сирии стали 46 человек

Международная панорама
3 мая, 2:13 UTC+3 ¶ БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Большинство жертв - мирные жители, в основном женщины и дети

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БЕЙРУТ, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) атаковали во вторник населенный пункт Раджм-эс-Салиби на северо-востоке Сирии, где находится перевалочный лагерь для беженцев. Как сообщила газета The Daily Star, в ходе этого нападения были убиты 46 человек, в том числе 15 курдских бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС). Остальные жертвы - мирные жители, в основном женщины и дети. Десятки человек получили ранения.

Курдский военный представитель Ридор Халиль заявил, что в атаке участвовали боевики-смертники, которые подорвали себя возле блокпоста СДС. Затем террористы прорвались в лагерь, где учинили расправу над безоружными людьми. Им удалось захватить группу заложников и скрыться с места преступления. Отряды СДС преследуют сейчас эту банду ИГ к югу от города Эш-Шаддада, расположенного в провинции Хасеке.

По свидетельству курдского активиста Иссама Амина, в лагерь Раджм-эс-Салиби направляются беженцы из захваченных ИГ провинций Ракка и Дейр-эз-Зор, где сейчас идут боевые действия, а также из иракского Мосула.

"Как правило, семьи беженцев остаются там на период двух-трех недель - до получения места в более крупном и оборудованном лагере Эль-Хоул, расположенном на расстоянии 30 км", - сообщил Амин. Оба этих пристанища находятся в зоне, контролируемой курдскими бойцами.

Отряды СДС наступают сейчас при поддержке ВВС коалиции во главе с США на город Ракка (520 км от Дамаска) - основной форпост ИГ в Сирии. В понедельник они взяли штурмом город Табка у Евфратской плотины.

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