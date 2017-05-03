Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: власти США подали в суд на активистку за смех в ходе утверждения Сешнса генпрокурором

Международная панорама
3 мая, 3:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В случае признания виновной Дизайри Фэруз грозит штраф в размере $500 и лишение свободы на срок до шести месяцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американские власти подали в суд на женщину за то, что она громко рассмеялась на публичных слушаниях в Конгрессе США, посвященных утверждению кандидатуры Джеффа Сешнса на пост министра юстиции, генерального прокурора страны. Это дело рассматривает Верховный суд в Вашингтоне, сообщила во вторник газета The Huffington Post.

Слушания проходили 10 января, на них присутствовал корреспондент данной газеты, снявший на видео задержание активистки Дизайри Фэруз из общественной организации либерального толка Code Pink. Видео приобщено к судебным материалам в качестве улики.

Во время открытых слушаний в Конгрессе Фэруз сидела спокойно и нарушила молчание, когда сенатор Ричард Шелби (республиканец от штата Алабама) с иронией заметил, что то, как Сешнс "относится к равноправию всех американцев, общеизвестно и хорошо задокументировано".

30 лет назад, когда 40-й президент США Рональд Рейган назначил Сешнса федеральным судьей, Сенат заблокировал его кандидатуру за расизм. В частности, его обвинили в симпатии к Ку-клукс-клану и приписывали ему фразу: "У меня нет проблем с членами этой организации, пока они не курят марихуану". Сам Сешнс назвал эти обвинения ложными.

Активистка, знавшая эту подоплеку, не смогла сдержать смеха. Она сидела на задних рядах и явно не стремилась сорвать слушания. Однако власти выдвинули против Фэруз обвинения в "безобразном поведении, нацеленном на нарушение и срыв порядка заседания".

В случае признания виновной ей грозит штраф в размере $500 и лишение свободы на срок до шести месяцев.

Активистка достаточно хорошо известна в США. Десять лет назад ей было запрещено появляться в здании Капитолия. В октябре 2007 года Фэруз во время слушаний в Конгрессе вплотную приблизилась к госсекретарю Кондолизе Райс, потрясая руками, измазанными красной краской. Активистка заявила Райс, что на руках администрации президента Джорджа Буша-младшего кровь миллионов иракцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сешнс, Джефф
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон назвал "очень конструктивным" разговор Трампа и Путина
2
Три человека погибли при столкновении такси и фуры на МКАД
3
Свадебные традиции: "Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
4
NY Post: американская журналистка, критиковавшая Трампа, будет модератором на ПМЭФ
5
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
6
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама