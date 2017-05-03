СМИ: власти США подали в суд на активистку за смех в ходе утверждения Сешнса генпрокурором

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американские власти подали в суд на женщину за то, что она громко рассмеялась на публичных слушаниях в Конгрессе США, посвященных утверждению кандидатуры Джеффа Сешнса на пост министра юстиции, генерального прокурора страны. Это дело рассматривает Верховный суд в Вашингтоне, сообщила во вторник газета The Huffington Post.

Слушания проходили 10 января, на них присутствовал корреспондент данной газеты, снявший на видео задержание активистки Дизайри Фэруз из общественной организации либерального толка Code Pink. Видео приобщено к судебным материалам в качестве улики.

Во время открытых слушаний в Конгрессе Фэруз сидела спокойно и нарушила молчание, когда сенатор Ричард Шелби (республиканец от штата Алабама) с иронией заметил, что то, как Сешнс "относится к равноправию всех американцев, общеизвестно и хорошо задокументировано".

30 лет назад, когда 40-й президент США Рональд Рейган назначил Сешнса федеральным судьей, Сенат заблокировал его кандидатуру за расизм. В частности, его обвинили в симпатии к Ку-клукс-клану и приписывали ему фразу: "У меня нет проблем с членами этой организации, пока они не курят марихуану". Сам Сешнс назвал эти обвинения ложными.

Активистка, знавшая эту подоплеку, не смогла сдержать смеха. Она сидела на задних рядах и явно не стремилась сорвать слушания. Однако власти выдвинули против Фэруз обвинения в "безобразном поведении, нацеленном на нарушение и срыв порядка заседания".

В случае признания виновной ей грозит штраф в размере $500 и лишение свободы на срок до шести месяцев.

Активистка достаточно хорошо известна в США. Десять лет назад ей было запрещено появляться в здании Капитолия. В октябре 2007 года Фэруз во время слушаний в Конгрессе вплотную приблизилась к госсекретарю Кондолизе Райс, потрясая руками, измазанными красной краской. Активистка заявила Райс, что на руках администрации президента Джорджа Буша-младшего кровь миллионов иракцев.