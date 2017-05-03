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NY Post: американская журналистка, критиковавшая Трампа, будет модератором на ПМЭФ

Международная панорама
3 мая, 3:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По данным источников издания, ведущая телеканала NBC Мегин Келли будет модерировать пленарное заседание с участием российского президента Владимира Путина

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Мегин Келли

Мегин Келли

© Photo by Victoria Will/Invision/AP, File

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американская тележурналистка Мегин Келли, ставшая известной благодаря резким критическими выпадам в адрес Дональда Трампа в период предвыборной кампании, выступит в роли модератора на одном из заседаний Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила во вторник газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее Келли на протяжении 12 лет работала в телекомпании Fox News, а теперь является ведущей в телекомпании NBC.

"Мегин Келли из NBC будет выступать в роли модератора на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, когда на сцене будет президент России Владимир Путин, - приводит газета слова представителя телекомпании. - В ходе беседы будет затронут широкий круг глобальных политических и экономических проблем, включая международные торговые соглашения, вопросы кибербезопасности и последствия роста военной напряженности".

ПМЭФ будет проходить с 1 по 3 июня.

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