В Европарламенте раскритиковали мягкую позицию ФРГ в отношении Турции

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Депутат голландского парламента и докладчик Европарламента по Турции Кати Пири подвергла критике политику главы МИД Германии Зигмара Габриэля в отношении Анкары. С соответствующим заявлением парламентарий выступила в интервью немецкой газете Die Welt.
"Министр иностранных дел Габриэль сопротивляется прекращению переговоров о вступлении Турции в ЕС и тем самым ставит под вопрос доверие к Брюсселю. Он также проявляет неуважение к мнению половины турецких граждан, проголосовавших против внесения изменений в конституцию страны, - считает Пири. - Тот, кто примиряется с нарушениями прав человека, лишь дает пищу евроскептикам".
По словам Пири, в сегодняшней ситуации невозможно далее сотрудничать с Анкарой, так как там не разделяют общеевропейских ценностей.
После референдума в Турции 16 апреля, на котором граждане страны с незначительным преимуществом (51,3%) высказались в пользу расширения президентских полномочий турецкого лидера Тайипа Эрдогана, в ЕС стали говорить о необходимости приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в Евросоюз, которые ведутся с 2005 года.
Так, канцлер Австрии Кристиан Керн назвал вступление Турции в Евросоюз нереалистичным, а европейский комиссар по политике соседства и переговорам по расширению сообщества Йоханнес Хан отметил, что Турция сама отказывается от перспективы вступления в ЕС. Однако глава МИД ФРГ Габриэль назвал прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС после референдума "абсолютно неверной реакцией".
Эрдоган ранее заявлял, что после конституционного референдума Турция может провести референдум о переговорах по вступлению в ЕС. 25 апреля, сразу после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы возобновить процедуру мониторинга ситуации в Турции Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свою позицию по стремлению к членству в союзе. 2 мая президент Турции сообщил, что попрощается с Евросоюзом, если он не откроет новые пункты переговорного процесса.
Пири в интервью Die Welt отметила, что в Брюсселе открытие новых пунктов "даже не стоит в повестке дня".
Пири добавила, что Брюссель "не давит ни на одну страну в вопросе о членстве в союзе, в том числе на Турцию". Она указала на то, что стремящиеся в ЕС страны должны всего лишь соответствовать определенным критериям, к чему Анкара "даже не стремится".