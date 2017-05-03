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Японский премьер предложил легализовать в конституции Силы самообороны страны

Международная панорама
3 мая, 5:06 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Синдзо Абэ назвал безответственной ситуацию, когда население "рассчитывает на самоотверженность Сил самообороны, хотя они и как бы не соответствуют конституции"

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ТОКИО, 3 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает за сохранение мирных положений конституции Японии, но предлагает дополнить их положением, которое легализует существование Сил самообороны страны. Он заявил об этом в опубликованном интервью газете Yomiuri. Оно приурочено к отмечаемому 3 мая 70-летию со времени принятия ныне действующего основного закона страны.

"Наши Силы самообороны всеми силами выполняют поставленные перед ними задачи, и это вызывает доверие у 90% населения, - сказал в интервью премьер. - В то же время само существование Сил самообороны многие юристы называют антиконституционным".

Синдзо Абэ назвал безответственной ситуацию, когда в условиях напряженности вокруг Корейского полуострова и обострения ситуации с обеспечением безопасности население "рассчитывает на самоотверженность Сил самообороны, хотя они и как бы не соответствуют конституции". "Я предлагаю обсудить вопрос о том, чтобы оставить в неприкосновенности нынешние положения 9-й статьи основного закона, но внести туда пункт о существовании Сил самообороны".

Нынешняя 9-я статья конституции Японии предполагает, что страна "на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения международных споров". В ней говорится также, что Япония "впредь не будет создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны".

В то же время официальное толкование конституции допускает существование нынешних Сил самообороны, задачи которых ограничиваются исключительно защитой страны. Они также не имеют наступательных вооружений, например, баллистических и крылатых ракет.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет премьер Абэ, последовательно выступает за пересмотр конституции, в которую с момента принятия в 1947 году не было внесено ни одной поправки. Глава правительства в связи с этим не раз заявлял, что действующий Основной закон уже не во всем соответствует нынешним реалиям.

Согласно существующему законодательству, внесение изменений в конституцию возможно только после общенационального референдума. За его проведение должны проголосовать более двух третей депутатов обеих палат парламента.

В настоящее время правящая партия имеет такое большинство. В то же время опросы общественного мнения показывают, что большинство населения выступает против пересмотра 9-й статьи конституции.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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