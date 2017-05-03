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Мун Чжэ Ин стал бесспорным лидером президентской предвыборной кампании в Южной Корее

Международная панорама
3 мая, 6:43 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Рейтинг его ближайшего соперника, представителя Народной партии Ан Чхоль Су за последние дни обрушился на 13,7 процентных пункта и составил 20%

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СЕУЛ, 3 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Бывший глава Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин стал безоговорочным лидером предвыборной президентской гонки в Республике Корея. Об этом говорят последние опросы общественного мнения.

По данным агентства Realmeter, за Мун Чжэ Ина готовы отдать свои голоса 42,4% избирателей. Рейтинг его ближайшего соперника, представителя Народной партии Ан Чхоль Су за последние дни обрушился на 13,7 процентных пункта и составил 20%.

По мнению наблюдателей, это связано с его неудачными выступлениями на теледебатах, по итогам которых он оставил впечатление плохого оратора, нерешительного и неуверенного в себе человека, к тому же плохо разбирающегося во внешнеполитических вопросах.

Кроме того, Ан Чхоль Су, изначально выступавший за пересмотр договоренностей о развертывании в Южной Корее американской системы ПРО THAAD, в итоге выступил в поддержку этого шага, что заставило многих сторонников отвернуться от него.

На фоне неудач Ан Чхоль Су свои позиции укрепил представитель консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё. Его рейтинг вырос на 8,4%, составив 18,6%. Уровень поддержки остальных кандидатов на пост президента не превышает 8%.

В опросе приняли участие чуть более тысячи человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.

Согласно данным социологического агентства Gallup Korea, поддержка населением трех главных кандидатов распределилась следующим образом: Мун Чжэ Ин - 38%, Ан Чхоль Су - 20% и Хон Чжун Пхё - 16%. Досрочные выборы президента пройдут в Южной Корее 9 мая.

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