В Астану на переговоры по Сирии прибыли спецпосланник генсека ООН и глава делегации Турции

АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и глава делегации Турции, замминистра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, приехали в Астану для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"В Астану прибыли специальный посланник генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан де Мистура и глава делегации Турции", - информировал Жайнаков по телефону.

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в столице Казахстана с 3 по 4 мая. Участие в ней подтвердили делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.