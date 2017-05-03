В Астану на переговоры по Сирии прибыли спецпосланник генсека ООН и глава делегации Турции

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АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и глава делегации Турции, замминистра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, приехали в Астану для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
"В Астану прибыли специальный посланник генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан де Мистура и глава делегации Турции", - информировал Жайнаков по телефону.
Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в столице Казахстана с 3 по 4 мая. Участие в ней подтвердили делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.