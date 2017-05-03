Японский ракетный эсминец присоединился к операции по охранению кораблей снабжения США

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ТОКИО, 3 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ракетный эсминец ВМС Японии "Садзанами" присоединился к японскому вертолетоносцу "Идзумо", который впервые выполняет миссию по охране американских судов снабжения. Они направляются для пополнения запасов топлива ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, находящейся сейчас в Японском море, сообщает информационное агентство Kyodo.
Это американское соединение действует у берегов Корейского полуострова для оказания давления на КНДР, которая в последнее время активизировала свою ракетно-ядерную программу.
Ранее японские ВМС не имели права участвовать в охранении американских кораблей. Однако такая возможность была предоставлена Силам самообороны страны после вступления в силу соответствующих поправок к законодательству в сфере безопасности в марте прошлого года.
Согласно новым нормам, ВМС теперь могут выполнять задачи по охране вооружений и оборудования США и других государств, которые участвуют в обеспечении безопасности Японии. Даже в мирное время им разрешено в ограниченных масштабах применять вооружение, если на это будут достаточные основания.
После завершения нынешней операции по охранению вертолетоносец "Идзумо" и ракетный эсминец "Садзанами" отправятся с визитом в Сингапур, чтобы продемонстрировать военное присутствие Японии в Южно-Китайском море.