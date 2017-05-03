Японский экс-министр: США могут наделить Японию средствами удара по целям за рубежом

ТОКИО, 3 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Высокопоставленные сотрудники Пентагона с пониманием отнеслись к намерению Токио изучить вопрос о приобретении вооружений, способных нанести удар по военным базам потенциального противника.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, об этом сообщил во вторник на симпозиуме в Вашингтоне бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра, который возглавляет группу депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии страны, занятых проблемами укрепления военного потенциала.

"Я провел брифинг в Пентагоне, - заявил он, - и, как мне кажется, там поняли нашу мотивацию в вопросе о получении возможности нанесения удара по базам противника". Как подчеркнул Онодэра, "Северная Корея будет больше колебаться при принятии решения об ударе, если будет четко знать, что США и Япония нанесут ответный удар немедленно".

30 марта этого года члены группы депутатов во главе с Онодэрой передали в правительство доклад с предложением изучить вопрос об оснащении вооруженных сил страны крылатыми ракетами, способными атаковать цели за границей. В настоящее время Япония в силу добровольно наложенных на себя ограничений не имеет наступательных вооружений такого типа.

В этой области Токио полностью полагается на своего единственного военного союзника - США. Депутаты предлагают правительству пересмотреть подобный подход и добиться в этом понимания от Вашингтона.

По данным газеты Nikkei, они также советуют кабинету министров изучить перспективность размещения в Японии американских комплексов ПРО THAAD, которые призваны сбивать баллистические ракеты на больших высотах в завершающей стадии полета.

Группа Онодэры предложила также изучить эффективность и системы Aegis Ashore - наземного варианта комплекса ПРО, которым уже оснащены корабли национальных ВМС. В мае прошлого года такая система была развернута в Румынии, это же планируется в Польше. По мнению экспертов, Aegis Ashore помимо ракет ПРО может использовать и крылатые ракеты Tomahawk.

В госбюджете Японии на 2017 финансовый год уже выделены средства на сравнительную оценку систем ПРО THAAD и Aegis Ashore. Предполагается также повысить дальность и точность имеющихся у Токио наземных комплексов Patriot PAC-3.

Всего на эти цели, как сообщала ранее газета Sankei, ассигнуется до 300 млрд иен (примерно 2,9 млрд долларов). Укрепление ПРО считается мерой противодействия Пхеньяну, который активно наращивает свой ракетно-ядерный потенциал.