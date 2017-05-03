Немецкие СМИ напомнили о различиях во мнениях между Россией и Германией

БЕРЛИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и Владимира Путина, которая состоялась 2 мая в Сочи, дала немецким СМИ очередной повод порассуждать о наличии разногласий между Москвой и Берлином по таким вопросам, как украинский конфликт и война в Сирии. При этом с положительной точки зрения отмечается сам факт того, что такая встреча состоялась. Рассматривается она как через призму внутриполитической борьбы в преддверии выборов в Бундестаг, так и через призму международных отношений.

Украинская тематика

"Во время визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Россию стало понятно, насколько велики в настоящее время разногласия между Германией и Россией, - пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

"При этом в ходе пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным канцлер подчеркнула, насколько важными были эти переговоры. Однако она пожаловалась на наличие "существенных различий во мнениях", сославшись на обстановку на Украине, на войну в Сирии", - говорится в статье, озаглавленной "Меркель и ее дистанция до Путина".

К украинской тематике свела свой материал и Badisches Tagblatt. "Меркель вчера говорила о "сложном процессе" урегулирования на Украине. В переводе это означает, что процесса как такового уже нет. Обе стороны - и Россия, и Украина - не придерживаются минских договоренностей. Курс Меркель заключается в признании своей беспомощности: Путину она оглашает свою "срочную просьбу" вмешаться в процесс перемирия", - пишет автор.

Еще менее оптимистично настроена Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Ангела Меркель впервые за два года побывала в России. Между ФРГ и РФ есть точки соприкосновения, однако в период крупных конфликтов согласия нет. Нет прогресса. Путин остается Путиным, как внутри, так и снаружи. На Западе он теряет партнеров, перспективы остаются смутными", - полагает автор.

Внутриполитический аспект для Меркель

"Президент России и канцлер Германии смотрят перед собой. Так им не нужно смотреть друг на друга. Невзирая на то, что оба политика во время пресс-конференции в Сочи на побережье Черного моря стоят рядом и говорят друг о друге, на протяжении долгого времени они избегают визуального контакта", - пытается передать свои ощущения от атмосферы встречи Die Welt.

"Чем дольше Меркель занимает должность канцлера, тем короче становятся ее зарубежные поездки. Гельмут Коль мог при такой возможности провести в Москве как минимум четыре дня. Однако Меркель такого позволить себе не может. Потому что тогда это было бы не короткое посещение, а самый настоящий государственный визит - с почетными церемониями и с приемом", - говорится в статье.

"Такая короткая поездка является компромиссом между большим приемом в Москве и отсутствием какой-либо встречи, вообще. Однако Меркель не хотела, чтобы встречи не было вообще. В этом году в Германии пройдут выборы в Бундестаг, а конкуренты со стороны левого спектра охотно верят в легенду, что Запад недостаточно говорит с Путиным. И летняя резиденция Путина представляется подходящим местом для столь умеренной встречи", - полагает автор.

"Несмотря на "прохладную" пресс-конференцию, ожидания от любой встречи Меркель с Путиным большие до такой степени, что еще перед ее визитом в международных СМИ тиражировалась информация, что канцлер, якобы, передаст российскому президенту послание от Дональда Трампа. Это не соответствует действительности. Да, Меркель на прошлой неделе говорила по телефону с хозяином Белого дома, а ее ведомство сверило часы с американцами по отшению к России, однако Меркель не была посыльным американцев. Да и к тому же Трамп в тот же самый день лично переговорил с Путиным - после того, как Меркель улетела, они созвонились", - рассуждает Die Welt.

Перспективы развития отношений

В Die Welt размещена еще одна статья на тему российско-германских отношений, которая озаглавлена "Границы симпатии". "Удивительно - при всех сложностях на высшем уровне едва ли есть еще одна страна, улучшения отношений с которой хотели бы широкие слои немецкого общества", - пишет автор Франк Нинхойзен. "Какое чудное примирение между некогда врагами мы могли наблюдать, сколько тостов было произнесено за немецко-советско-российскую дружбу в 80-е и 90-е годы, когда прежние страхи растворились в атмосфере облегчения. Сейчас же многие по всей видимости опасаются, что наступит новое отчуждение", - говорится в статье.

"Многие немцы хотят видеть в России скорее доброжелательного партнера, а не рассерженного соперника. Предприятия уже давно настаивают на том, чтобы были отменены санкции, чтобы был открыт путь к новым сделкам. А представители оппозиции призывают к диалогу так, будто бы на протяжении многих лет было лишь молчание", - считает автор.

"Вынужденный союз вместо товарищества", - озаглавила свою статью по следам встречи Handelsblatt. "Чтобы достичь прогресса по вопросу Украины, нужен компромисс. Это означает, что Меркель должна дать Путину достоверное обещание оказать давление в том числе и на Украину по вопросу минских договоренностей, которые нарушаются в том числе и Киевом. Европа в перспективе может иметь необходимое влияние на Украину, тем более что США с приходом к власти Дональда Трампа дистанцировались от украинского конфликта", - говорится в материале.