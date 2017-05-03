СМИ: семь человек погибли в результате взрыва в Аазазе на севере Сирии

БЕЙРУТ, 3 мая. /ТАСС/. Семь человек погибли, более 20 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в сирийском городе Аазаз (35 км от Алеппо) на границе с Турцией. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин".

По его информации, был взорван заминированный автомобиль.

Ни одна из действующих в Сирии группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.