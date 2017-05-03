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FT: ЕС потребовал от Великобритании до €100 млрд за Brexit

Международная панорама
3 мая, 10:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, мая. /ТАСС

Министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис подчеркнул, что Лондон не станет выплачивать Евросоюзу эту сумму

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© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Евросоюз потребовал от Великобритании выплатить до €100 млрд (около $110 млрд) в рамках переговоров по Brexit (выходу Великобритании из сообщества) согласно новым жестким требованиям Франции и Германии. Об этом сообщила газета Financial Times.

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"После прямых запросов нескольких государств-членов участники переговоров со стороны ЕС пересмотрели свои первоначальные расчеты, чтобы максимизировать денежные обязательства, которые должна покрыть Великобритания, включая плату за администрирование ЕС в 2019 и 2020 гг.", - отмечает издание.

Хотя в ближайшие десятилетия выплаты Соединенного Королевства будут ниже €100 млрд, более жесткий подход к невыполненным обязательствам Великобритании значительно увеличивает сумму выплат в размере €60 млрд, упомянутую ранее председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, указывает газета.

Комментируя это сообщение, британский министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис в интервью телеканалу ITV отметил, что Лондон "не станет выплачивать Евросоюзу €100 млрд". "То, что мы должны сделать, так это подробно обсудить, каковы права и обязанности", - добавил Дэвис.

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ввела в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая дала официальный старт переговорному процессу о Brexit между Лондоном и Брюсселем.

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