FT: ЕС потребовал от Великобритании до €100 млрд за Brexit

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ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Евросоюз потребовал от Великобритании выплатить до €100 млрд (около $110 млрд) в рамках переговоров по Brexit (выходу Великобритании из сообщества) согласно новым жестким требованиям Франции и Германии. Об этом сообщила газета Financial Times.
"После прямых запросов нескольких государств-членов участники переговоров со стороны ЕС пересмотрели свои первоначальные расчеты, чтобы максимизировать денежные обязательства, которые должна покрыть Великобритания, включая плату за администрирование ЕС в 2019 и 2020 гг.", - отмечает издание.
Хотя в ближайшие десятилетия выплаты Соединенного Королевства будут ниже €100 млрд, более жесткий подход к невыполненным обязательствам Великобритании значительно увеличивает сумму выплат в размере €60 млрд, упомянутую ранее председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, указывает газета.
Комментируя это сообщение, британский министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис в интервью телеканалу ITV отметил, что Лондон "не станет выплачивать Евросоюзу €100 млрд". "То, что мы должны сделать, так это подробно обсудить, каковы права и обязанности", - добавил Дэвис.
29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ввела в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая дала официальный старт переговорному процессу о Brexit между Лондоном и Брюсселем.