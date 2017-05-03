Шведские адвокаты Ассанжа вновь требуют отозвать ордер на его арест

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СТОКГОЛЬМ, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа направила в окружной суд Стокгольма запрос о немедленном отзыве ордера на арест австралийца. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Пер Самуэльссон.
"Причина нового обращения заключается в том, что США теперь открыто заявили о намерении задержать Ассанжа. Существует реальная опасность, что американцы потребуют его экстрадиции", - отметил он.
Отзыв ордера на арест не будет означать, что предварительное расследование в Швеции будет прекращено. "Прокуратуре не обязательно отказываться от расследования. Отзыв ордера на арест даст Ассанжу свободу передвижения, возможность покинуть посольство Эквадора в Лондоне", - пояснил Самуэльссон.
Создатель WikiLeaks попросил 19 июня 2012 года убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Он отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Ассанж опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.