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Шведские адвокаты Ассанжа вновь требуют отозвать ордер на его арест

Международная панорама
3 мая, 11:03 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

Причина нового обращения в окружной суд Стокгольма заключается в том, что США теперь открыто заявили о намерении задержать основателя WikiLeaks

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СТОКГОЛЬМ, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа направила в окружной суд Стокгольма запрос о немедленном отзыве ордера на арест австралийца. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Пер Самуэльссон.

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Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Досье

"Причина нового обращения заключается в том, что США теперь открыто заявили о намерении задержать Ассанжа. Существует реальная опасность, что американцы потребуют его экстрадиции", - отметил он.

Отзыв ордера на арест не будет означать, что предварительное расследование в Швеции будет прекращено. "Прокуратуре не обязательно отказываться от расследования. Отзыв ордера на арест даст Ассанжу свободу передвижения, возможность покинуть посольство Эквадора в Лондоне", - пояснил Самуэльссон.

Создатель WikiLeaks попросил 19 июня 2012 года убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Он отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Ассанж опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Персоны
Ассанж, Джулиан
Темы
Дело Ассанжа и WikiLeaks
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