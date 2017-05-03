Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рецензия на книгу Иванки Трамп вызвала дискуссии о конфликте интересов

Международная панорама
3 мая, 11:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Публикация рецензии радиостанцией "Голос Америки" вызвала у СМИ вопрос, "как президент и его семья используют административный ресурс для продвижения интересов частного бизнеса"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Финансируемая правительством США радиостанция "Голос Америки" опубликовала во вторник на своем сайте рецензию на книгу Иванки Трамп "Женщины на работе: переписывая правила успеха" (Women Who Work: Rewriting the Rules for Success).

Отзыв на очередную - уже вторую по счету - книгу 35-летней дочери президента США Дональда Трампа, которая занимает пост советника в Белом доме, оказался положительным, но вызвал оживленные дискуссии в американских СМИ по поводу конфликта интересов. Рецензия подготовлена информационным агентством AP, но размещена государственной радиостанцией, которая сопроводила ее собственной фразой: "В новой книге Иванка Трамп серьезно задумывается о работающих женщинах".

Смотрите также
Иванка Трамп

Иванка-царевна: как любимая дочь Трампа становится самой влиятельной женщиной в США

Предыдущую книгу Иванки Трамп "Козырная карта" (The Trump Card), в названии которой обыгрывалась ее фамилия, AP характеризует как "легковесную подборку советов по работе, дополненную рассказами о ее отце-предпринимателе, а также изрядным количеством имен всяких знаменитостей". На этот раз автор придерживается более серьезного тона и "дает женщинам вполне толковые рекомендации по продвижению по службе, распределению сил между семьей и работой и самореализации", отмечает агентство.

Перепечатка его сообщений на сайте "Голоса Америки" - дело обычное. "Однако публикация рецензии на книгу Трамп вызывает вопросы о том, как президент и его семья используют административный ресурс для продвижения интересов частного бизнеса", - считает газета The Hill. По закону госслужащие в США не могут использовать федеральные учреждения для извлечения личной выгоды.

Этот вопрос затронут и в рецензии на книгу Иванки Трамп. "Она жертвует доходы (от продажи книги) на благотворительность и решила не рекламировать ее, чтобы избежать любых разговоров о том, что она неподобающим образом использует свою должность в Белом доме", - отметило AP. На какие благотворительные цели будут направлены вырученные средства, агентство не уточняет.

Проблема конфликта интересов семьи 45-го президента США возникает уже не в первый раз. Ранее демократы в Конгрессе обвинили Госдепартамент в том, что он за счет федеральных средств занимается поддержкой принадлежащего Трампу элитного гольф-клуба "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Американское посольство в Лондоне разместило на своем сайте сообщение об этом заведении, что было расценено лидером демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси как откровенная реклама. "Почему Госдепартамент продвигает частный клуб президента?" - написала она в Twitter. До этого советник президента Келлиэнн Конуэй подверглась критике за заявления, истолкованные многими как реклама модных изделий фирмы, принадлежащей Иванке Трамп.

"Голос Америки" находится в ведении государственного Совета по вещанию США и финансируется Конгрессом. Радиостанция работает на английском и нескольких иностранных языках, включая русский. По закону она не имеет права обращаться напрямую к американской аудитории, однако публикации на ее сайте находятся в открытом доступе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
2
Эрдоган призвал Россию срочно снять все торговые ограничения
3
Эрдоган назвал эффективным сотрудничество с РФ по Сирии
4
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама