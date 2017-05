Рецензия на книгу Иванки Трамп вызвала дискуссии о конфликте интересов

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Финансируемая правительством США радиостанция "Голос Америки" опубликовала во вторник на своем сайте рецензию на книгу Иванки Трамп "Женщины на работе: переписывая правила успеха" (Women Who Work: Rewriting the Rules for Success).

Отзыв на очередную - уже вторую по счету - книгу 35-летней дочери президента США Дональда Трампа, которая занимает пост советника в Белом доме, оказался положительным, но вызвал оживленные дискуссии в американских СМИ по поводу конфликта интересов. Рецензия подготовлена информационным агентством AP, но размещена государственной радиостанцией, которая сопроводила ее собственной фразой: "В новой книге Иванка Трамп серьезно задумывается о работающих женщинах".

Предыдущую книгу Иванки Трамп "Козырная карта" (The Trump Card), в названии которой обыгрывалась ее фамилия, AP характеризует как "легковесную подборку советов по работе, дополненную рассказами о ее отце-предпринимателе, а также изрядным количеством имен всяких знаменитостей". На этот раз автор придерживается более серьезного тона и "дает женщинам вполне толковые рекомендации по продвижению по службе, распределению сил между семьей и работой и самореализации", отмечает агентство.

Перепечатка его сообщений на сайте "Голоса Америки" - дело обычное. "Однако публикация рецензии на книгу Трамп вызывает вопросы о том, как президент и его семья используют административный ресурс для продвижения интересов частного бизнеса", - считает газета The Hill. По закону госслужащие в США не могут использовать федеральные учреждения для извлечения личной выгоды.

Этот вопрос затронут и в рецензии на книгу Иванки Трамп. "Она жертвует доходы (от продажи книги) на благотворительность и решила не рекламировать ее, чтобы избежать любых разговоров о том, что она неподобающим образом использует свою должность в Белом доме", - отметило AP. На какие благотворительные цели будут направлены вырученные средства, агентство не уточняет.

Проблема конфликта интересов семьи 45-го президента США возникает уже не в первый раз. Ранее демократы в Конгрессе обвинили Госдепартамент в том, что он за счет федеральных средств занимается поддержкой принадлежащего Трампу элитного гольф-клуба "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Американское посольство в Лондоне разместило на своем сайте сообщение об этом заведении, что было расценено лидером демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси как откровенная реклама. "Почему Госдепартамент продвигает частный клуб президента?" - написала она в Twitter. До этого советник президента Келлиэнн Конуэй подверглась критике за заявления, истолкованные многими как реклама модных изделий фирмы, принадлежащей Иванке Трамп.

"Голос Америки" находится в ведении государственного Совета по вещанию США и финансируется Конгрессом. Радиостанция работает на английском и нескольких иностранных языках, включая русский. По закону она не имеет права обращаться напрямую к американской аудитории, однако публикации на ее сайте находятся в открытом доступе.